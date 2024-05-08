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Тарасова выругалась в ответ на вопрос о пересмотре дела Валиевой

Тарасова сомневается в пересмотре дела Валиевой швейцарским судом

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы на то, что Федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит РИА Новости.

«Они уже осточертели насчет Камилы Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» — ответила Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Валиева похвасталась гигантским букетом цветов.

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