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Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Президент Сирии Асад поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

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Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

«Поздравляю вас с инаугурацией на посту президента России, желаю постоянных успехов и удачи в выполнении возложенных на вас обязанностей», — сказано в тексте поздравления.

В своем обращении Асад выразил уверенность, что под руководством Путина Российская Федерация придет к большему прогрессу, процветанию и подъему.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поздравляет Путина со вступлением в должность президента РФ.

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий.

После инаугурации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первой официальной поездкой президента за рубеж после официального вступления в должность станет визит в Китай.

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