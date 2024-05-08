Звезда «Игры престолов» умер от рака

Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов», скончался от рака в возрасте 74 лет. Об этом пишет Fox News.

Артисту диагностировали рак желчных притоков в декабре 2023 года, а 7 мая Гелдер скончался на 75-м году жизни. Муж актера Бэн Дэниелс признался, что уволился с работы ради заботы о больном супруге, но не ожидал, что смерть наступит так быстро. Они прожили вместе более 30 лет.

«Если мы не были вместе, то разговаривали друг с другом каждый день. Он был самым добрым, щедрым, одухотворенным и любящим человеком. Он был прекрасным замечательным актером, и все, кто работал с ним, были тронуты его сердцем и светом», — заявил Дэниелс.

Ранее скончался французский журналист Пиво, бравший интервью у Набокова и Солженицына.