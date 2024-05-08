Неизвестные осквернили мемориал у братской могилы в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области неизвестные осквернили мемориал «Скорбящий матрос» у братской могилы. Об этом сообщили представители Межрегиональной общественной организации «Поисковый отряд «Ингрия» на официальной странице сообщества во «ВКонтакте».

«3 мая в Кировском районе Ленинградской области в урочище Тортолово были подвергнуты акту вандализма мемориал «Скорбящий матрос» и братская могила защитников Ленинграда», — рассказали участники отряда, приложив фотоподтверждение варварского акта.

Неизвестные расстреляли табличку с информацией о создателях мемориала: на плите остались крупные отверстия от пуль.

По информации издания 78.ru жители поселка Апраксин Мгинского городского поселения обратились по поводу случившегося в Следственный комитет Кировска. Официальных комментариев по поводу осквернения мемориала от правоохранителей или властей не поступало.

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