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МИД РФ назвал французские войска законными целями в случае их появления на Украине

Захарова: войска Франции станут законными целями ВС РФ при появлении на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае появления французских военных на территории Украины, они станут законными целями для ВС РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что Эммануэль Макрон объясняет риторику об отправке войск на Украину желанием создать для России «стратегическую неопределенность», однако для Москвы ситуация выглядит предельно определенной.

«Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — заявила Захарова.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее Франция обвинила Россию в применении дипканалов для запугивания.

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