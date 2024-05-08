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Ученые выяснили, что воздух в салоне автомобиля может вредить здоровью

ЕSТ: особые вещества в поролоне автомобильных сидений могут вызывать рак

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Pixabay

Ученые из университета Дьюка (США) установили, что воздух внутри большинства личных автомобилей загрязнен вредными антипиренами (компонентами для обеспечения огнезащиты), в том числе теми, которые предположительно вызывают рак. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology (ЕSТ).

По словам исследователей, автопроизводители добавляют антипирены в поролон сидений и другие материалы, чтобы соответствовать федеральному стандарту защиты транспортных средств от воспламеняемости. Соединения также используют в качестве добавок в краски, лаки, штукатурку, герметики, каучук, резину и пластмассы.

Исследователи обнаружили антипирены в салонах 101 автомобиля (2015 года выпуска и новее) в США. У 99% из них функциональные детали и декор содержали трис (1-хлор-изопропил) фосфат (TCIPP), антипирен, который рассматривается экспертами Национальной токсикологической программой США как потенциальный канцероген.

Также в большинстве автомобилей дополнительно присутствовали антипирены на основе фосфорорганических эфиров, в том числе трис (1,3-дихлор-2-пропил) фосфат (TDCIPP) и трис (2-хлорэтил) фосфат (TCEP). Вдыхание воздуха, загрязненного этими антипиренами, связывают с развитием неврологических и репродуктивных нарушений.

Ученые также проанализировали образцы поролона, использовавшегося для изготовления сидений 51 автомобиля, представленного в исследовании. В салонах транспортных средств с сиденьями, произведенными с использованием TCIPP, концентрация этого опасного вещества в воздухе была выше. Это позволяет предположить, что именно трис (1-хлор-изопропил) фосфат делает воздух токсичным.

Ранее вредные вещества от газовой плиты нашли в воздухе спальни.

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