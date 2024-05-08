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В «Факеле» отказались называть «Зенит» позором российского футбола

Игрок «Факела» Квеквескири: не считаю, что «Зенит» – позор нашего футбола

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Опорный полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири при знался, что не считает петербургский «Зенит» позором российского футбола. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я так не считаю. Это право любого клуба — выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может», — заявил футболист.

Болельщики воронежской команды в ходе игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежской и петербургской командами скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее стало ясно, почему «Зенит» в Воронеже назвали позором российского футбола.

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Футбол. Чемпионат России
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