СК РФ будет расследовать атаку ВСУ по нефтебазе в Луганске

Российский следственный комитет установит обстоятельства атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Луганске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ по нефтебазе пострадали пять ее сотрудников.

Кроме того, будет расследован сброс боеприпаса с украинского БПЛА в Никитовском районе Горловки в ДНР.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины применяли не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при ночном обстреле Луганска.

По его словам, украинская армия нанесла удар по Луганску из района Славянска. Использовались ракеты с дальностью не менее 140 километров, отметил эксперт.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар после обстрела ВСУ нефтебазы в Луганске.