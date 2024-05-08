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Коломойскому предъявили новое обвинение

На Украине олигарха Коломойского обвинили в организации заказного убийства

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РИА Новости

Находящемуся под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) предъявили новое обвинение. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.

По данным ведомства, Коломойского обвиняют в организации заказного убийства.

«Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом Коломойского была личная месть директору одной из юридических компаний «за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества».

До этого Шевченковский районный суд в Киеве разрешил перевозить Коломойского из СИЗО в частную клинику лечиться. Контроль соблюдения прав подозреваемого при предоставлении ему необходимой медпомощи судебная инстанция возложила на прокуратуру.

Ранее суд в Киеве продлил арест украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому* до 2 июня.

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