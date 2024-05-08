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В Воронеже восстановили электроснабжение

В Воронежской области восстановили электроснабжение после непогоды

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В нескольких населенных пунктах Воронежской области восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго России.

«Электроснабжение потребителей Воронежской области по сети 6-10 кВ восстановлено», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что около 35,5 тыс. человек остаются без света в Воронежской области из-за непогоды. Сильный дождь и ветер скоростью до 23 метров в секунду пришли в Воронежскую область во вторник, 7 мая. Уточняется, что сильный ветер валил столбы линии электропередачи и деревья.

Также в Свердловской области из-за непогоды без электричества остались порядка 41 тысячи человек.

На регион обрушился неожиданный снегопад — города замело, люди были вынуждены обходиться без электричества и связи. По словам жителей, провода начали просто взрываться из-за мокрого снега, обрывы на ЛЭП чинили почти 120 бригад. Сугробы мешали проехать автомобилям, на трассе из Перми образовалась огромная пробка.

Ранее атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 700 абонентов.

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