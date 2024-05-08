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Автомобилистам рассказали, как сэкономить 100 литров топлива в год

«За рулем»: фиксация АКП позволит сэкономить 100 литров топлива в год

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Pixabay

Эксперты издания «За рулем» рассказали, как можно снизить расход топлива примерно на 100 литров ежегодно. Метод подходит для автомобилей с автоматическими коробками передач (АКП) или вариаторами.

«Секрет прост – необходимо зафиксировать высокую передачу. Для этого селектор АКП переводится в ручной режим. Вместо символа D должна загореться цифра высокой передачи. Теперь при легком нажатии на педаль газа коробка не будет переключаться на более низкую передачу. В результате «ручная» фиксация передачи способствует экономии топлива до 0,5 л на 100 км», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя.

Кроме того, при любом типе трансмиссии, на ходу вероятнее всего появятся неприятный гул и вибрации. В итоге, если даже после появления первых признаков неисправности водитель не поторопится в сервис, агрегат может выйти из строя полностью.

Ранее россиянам назвали признаки скорой поломки коробки передач.

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