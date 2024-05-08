Украинский пленный рассказал, почему ВСУ сдают позиции под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны России. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко.

По его словам, сослуживцы буквально не могли поднять голову из окопа. На их позициях было сложно удерживать оборону. При перегруппировке российские военные выслеживали украинцев с помощью дронов и снова начинали обстреливать.

Юречко попал в плен в середине апреля в районах Тоненького и Орловка под Авдеевкой. Он уточнил, что бегство лишь некоторым дает шанс выжить, потому что часто постоянные удары со стороны российской артиллерии не дают украинской армии и шанса на спасение.

До этого командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев рассказал РИА Новости, что мобилизованных военных Украины на Ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды. По его словам, позади мобилизованных стоят части Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в США заявили, что ВСУ бросают оружие и бегут с поля боя.