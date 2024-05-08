В РФ обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

Власти обсудят с профсоюзами и работодателями освобождение от НДФЛ граждан с низкими доходами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, такой пункт есть в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы.

Из документа следует, что в ближайшие три года российские власти намерены проводить «эффективную налоговую политику», нацеленную на устранение социального неравенства. В частности, стороны, подписавшие соглашение, планируют освободить от НДФЛ малоимущих граждан с помощью установления минимального необлагаемого налогом уровня дохода.

До этого ЛДПР предложила предоставить гражданам право выбирать место уплаты НДФЛ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили соответствующий законопроект.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.