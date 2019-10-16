В ООН заявили о применении пыток к Ассанжу
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Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер заявил, что в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки, передает «Интерфакс».
Мельцер добавил, что Британия, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать данное дело.
Он добавил, что ООН призывала заинтересованные страны прекратить давление на Ассанжа и соблюдать его права.
По словам Мельцера, в ходе посещения Ассанжа в британской тюрьме он убедился, что тот действительно подвергался «психологическим пыткам» в течение долгого времени.
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