В ООН заявили о применении пыток к Ассанжу

Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер заявил, что в отношении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки, передает «Интерфакс».

Мельцер добавил, что Британия, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать данное дело.

Он добавил, что ООН призывала заинтересованные страны прекратить давление на Ассанжа и соблюдать его права.

По словам Мельцера, в ходе посещения Ассанжа в британской тюрьме он убедился, что тот действительно подвергался «психологическим пыткам» в течение долгого времени.

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