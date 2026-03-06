Размер шрифта
В Подмосковье мужчина лишился свободы на 20 лет за изнасилование девочки

В Наро-Фоминске педофил насиловал ребенка и получил 20 лет колонии
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мужчину лишили свободы за надругательство над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) возбудили в отношении жителя Наро-Фоминска. Точный возраст жертвы и насильника, не сообщается.

Городской суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Половину срока педофил проведет в тюрьме, а оставшиеся 10 лет – в исправительной колонии строгого режима.

До этого во Владивостоке вынесли приговор тренеру из спортшколы «Старт», развращавшему воспитанницу. 14-летняя спортсменка сопровождала тренера на выездные соревнования, где они останавливались в гостинице. Именно там мужчина совершал надругательства в отношении девочки. Позже она рассказала об этом взрослым, и тренера задержали. Суд назначил мужчине наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее тюменец заступился за ребенка, над которым надругался педофил, и получил срок.

 
