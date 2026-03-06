Размер шрифта
В правительстве России анонсировали переориентацию поставок СПГ из Европы в Азию

Новак: Россия перенаправит СПГ из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины и Китай
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские компании переориентируют поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Европы на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не дожидаясь очередных европейских санкций в отношении РФ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, пишет ТАСС.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, Китайская Народная Республика», — сказал он.

По словам Новака, правительство обсудило с компаниями соответствующее поручение президента России Владимира Путина, и поставки СПГ в страны АТР начнутся уже в ближайшее время.

До этого администрация США выдала Индии генеральную лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупили около 20 млн баррелей. Решение последовало после того, как Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Катаре допустили рост цен на нефть до $150 за баррель.

 
