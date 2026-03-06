Глава Евросовета на следующей неделе посетит Азербайджан

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Репорт, ссылаясь на офис главы Евросовета.

«Это первый официальный визит главы Совета ЕС в Азербайджан», — сказали агентству в офисе Кошты.

Там отметили, что визит не носит региональный характер. В офисе также подчеркнули, что это будет первая поездка Кошты в Баку.

В конце февраля глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев заявил, что Россия не должна получать преимуществ за столом переговоров, неся при этом потери на поле боя. Он утверждал, что Украина «выстояла», а РФ якобы «не добилась своих целей». Глава Евросовета также назвал членство Украины в Евросоюзе гарантией безопасности для всего континента.

Ранее Орбан в письме главе Евросовета отказал в просьбе поддержать выделение кредита Киеву.