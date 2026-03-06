«Этот человек хотел себя добить»: Загитова пожаловалась фанатам после тренировки

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале пожаловалась, что после тренировки по боксу у нее трясутся руки.

«В общем, этот человек хотел себя добить. Пришла я позаниматься боксом. Видимо, спорта мне «не хватает» все-таки в жизни. Так, что у меня даже руки трясутся. Вечером у нас еще репетиция ночная. И завтра мы уже улетаем в Краснодар», — рассказала фигуристка.

Загитова начала заниматься боксом в 2022 году, с тех пор она иногда постит в своих социальных сетях кадры с тренировок.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь станет ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее у Загитовой возникли проблемы с лицом.