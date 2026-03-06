В Белом доме нашли положительные стороны войны с Ираном для мировой экономики

В Белом доме утверждают, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки

Военное противостояние Соединенных Штатов и Ирана в долгосрочной перспективе обернется значительными плюсами для глобальной торговли и финансовых площадок. Об этом заявил руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала Bloomberg.

Чиновник подчеркнул, что ожидает «позитивного влияния» на мировую экономику по завершении активной фазы конфликта.

По словам Хассета, основной неопределенностью на данный момент остаются временные сбои в цепочках поставок, однако решение этого вопроса и определение сроков нормализации ситуации теперь полностью зависят от действий военных ведомств.

«Вопрос в том, когда прекратятся нынешние краткосрочные нарушения [поставок]? И это то, что будет решаться военными», — заявил он.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Ранее в США поразились росту цен на бензин после ударов по Ирану.