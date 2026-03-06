Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Белом доме нашли положительные стороны войны с Ираном для мировой экономики

В Белом доме утверждают, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Военное противостояние Соединенных Штатов и Ирана в долгосрочной перспективе обернется значительными плюсами для глобальной торговли и финансовых площадок. Об этом заявил руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала Bloomberg.

Чиновник подчеркнул, что ожидает «позитивного влияния» на мировую экономику по завершении активной фазы конфликта.

По словам Хассета, основной неопределенностью на данный момент остаются временные сбои в цепочках поставок, однако решение этого вопроса и определение сроков нормализации ситуации теперь полностью зависят от действий военных ведомств.

«Вопрос в том, когда прекратятся нынешние краткосрочные нарушения [поставок]? И это то, что будет решаться военными», — заявил он.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Ранее в США поразились росту цен на бензин после ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!