В Белом доме заявили о ликвидации иранца, планировавшего покушение на Трампа

Белый дом: США ликвидировали иранца, готовившего покушение на Трампа
Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты Америки ликвидировали гражданина Ирана, подозреваемого в заговоре с целью подготовки покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

Подробности произошедшего представитель администрации не уточнила.

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет объявил о ликвидации командира иранского отряда, который «стоит за организацией покушения» на Трампа. По его словам, Иран пытался избавиться от американского лидера, но «последним смеялся Трамп».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

6 марта Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. Президент США также заявил, что после капитуляции или избрания «великого и приемлемого лидера» Соединенные Штаты и их союзники будут работать над тем, чтобы «вывести Иран из состояния, близкого к разрушению».

Ранее Иран заявил об очередном нападении на начальную школу.

 
