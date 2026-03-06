Размер шрифта
В Дагестане загорелся мебельный цех

МЧС: в Махачкале горит мебельный цех, есть угроза распространения огня
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Махачкале загорелся мебельный цех, существует угроза распространения огня. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.

«Поступило сообщение о том, что в Махачкале по улице Аметхана-Султана горит мебельный цех. В 17:41 по прибытии первого подразделения повышен ранг 1-БИС (условное обозначение повышенной сложности пожара: выше базового номера 1 - ред.)», — говорится в заявлении.

Примерная площадь возгорания в данный момент составляет 600 квадратных метров.

5 марта в центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии в Губернаторском парке. Возгорание распространилось на площади 600 кв. метров. В пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что никто не пострадал. По данным ведомства, здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было

Ранее Владивосток накрыло едким дымом из Китая.

 
