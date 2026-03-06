Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Ксения Собчак о лучших героях интервью: «Высокий интеллект и границы»

Журналистка Собчак: залог хорошего интервью — уверенный в себе собеседник
«Газета.Ru»

Журналистка Ксения Собчак в рамках своего мастер- класса на конкурсе красоты «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» рассказала о том, что отличает лучших героев ее интервью. Ее слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Главным признаком, по которому она определяет хорошего собеседника еще до интервью, Собчак назвала высокий интеллект. Кроме того, залогом удачного интервью она считает уверенность собеседника в себе.

«Вы должны идти на интервью с ощущением, что будете говорить как есть, как чувствуете. А если о чем-то вы не хотите говорить, то просто скажите: «Я это не комментирую». Удивительным образом люди почему-то забывают, что есть такой ответ. Поэтому залог хорошего интервью — это уверенный в себе собеседник, который знает свои границы, умеет их расставлять и быть откровенным в зоне, где этих границ нет», — заключила она.

«Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В состав экспертного жюри вошли: певец Марк Тишман, визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

Накануне ведущий «Мисс БРИКС» Вячеслав Макаров высказался о разделении обязанностей в семье.

Ранее прибывший на конкурс Лисовец призвал не навязывать людям дресс-код в театре.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!