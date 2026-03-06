Ксения Собчак о лучших героях интервью: «Высокий интеллект и границы»

Журналистка Ксения Собчак в рамках своего мастер- класса на конкурсе красоты «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» рассказала о том, что отличает лучших героев ее интервью. Ее слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Главным признаком, по которому она определяет хорошего собеседника еще до интервью, Собчак назвала высокий интеллект. Кроме того, залогом удачного интервью она считает уверенность собеседника в себе.

«Вы должны идти на интервью с ощущением, что будете говорить как есть, как чувствуете. А если о чем-то вы не хотите говорить, то просто скажите: «Я это не комментирую». Удивительным образом люди почему-то забывают, что есть такой ответ. Поэтому залог хорошего интервью — это уверенный в себе собеседник, который знает свои границы, умеет их расставлять и быть откровенным в зоне, где этих границ нет», — заключила она.

«Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В состав экспертного жюри вошли: певец Марк Тишман, визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

