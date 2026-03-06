Медведев назвал военные базы США угрозой для стран Персидского залива

Медведев: военные базы США не защита для стран Персидского залива, а угроза

Военные базы Соединенных Штатов Америки в странах Персидского залива являются угрозой для них, а не защитой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории. По наивности они ожидали от них защиты. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну», — написал политик.

Медведев добавил, что странам Персидского залива стоит задуматься, нужны ли им американские базы на своей территории.

С 28 февраля Иран участвует в масштабном вооруженном конфликте с США и Израилем. В ответ на их удары Тегеран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля. Атакам также подверглись американские военные базы в регионе, включая объекты в Ираке (авиабаза Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля), Катаре (авиабаза Эль-Удейд) и ОАЭ.

6 марта глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что республика заранее уведомила страны Ближнего Востока американские базы на их территории станут целями иранских ударов.

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.