Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Медведев назвал военные базы США угрозой для стран Персидского залива

Медведев: военные базы США не защита для стран Персидского залива, а угроза
Екатерина Штукина/РИА Новости

Военные базы Соединенных Штатов Америки в странах Персидского залива являются угрозой для них, а не защитой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории. По наивности они ожидали от них защиты. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну», — написал политик.

Медведев добавил, что странам Персидского залива стоит задуматься, нужны ли им американские базы на своей территории.

С 28 февраля Иран участвует в масштабном вооруженном конфликте с США и Израилем. В ответ на их удары Тегеран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля. Атакам также подверглись американские военные базы в регионе, включая объекты в Ираке (авиабаза Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля), Катаре (авиабаза Эль-Удейд) и ОАЭ.

6 марта глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что республика заранее уведомила страны Ближнего Востока американские базы на их территории станут целями иранских ударов.

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!