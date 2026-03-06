Колокольников о своих предпочтениях в сексе: «Я абсолютно открыт»

Актер Колокольников назвал себя любознательным в ответ на вопрос о сексе

Новым гостем шоу «Натальная карта», гостем которого стал актер Юрий Колокольников, известный на весь мир по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Выпуск опубликован на платформе VK Видео.

Ведущая Олеся Иванченко заявила, что у Колокольникова Марс в Козероге — что говорит о том, что актер из тех, кто занимается сексом с достоинством, и предположила, что в постели он демонстрирует «классический дедовский стиль» и не любит использовать игрушки.

В ответ на это актер пригласил ведущую в гости.

«В гости приходи как-нибудь и мы обсудим с тобой. Я не шучу. Мы как раз с женой недавно разговаривали, кого бы нам в гости пригласить. Я абсолютно открыт и жду тебя. Я не кокетничаю. Вообще, я любознательный, Олесь», — посмеялся он.

В январе Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках фильма «Левша». По словам Колокольникова, на съемках присутствовали каскадеры, однако он старался не пользоваться услугами дублера и упал с лошади.

Ранее Юрий Колокольников записал с дочерью от Ксении Раппопорт трендовое видео.