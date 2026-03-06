Размер шрифта
В Иране навали виновных в атаке на школу для мальчиков в Тегеране

КСИР: атаку на школу в Тегеране осуществили с американской авиабазы Аль-Дафра

Атаку на школу в южной части Ирана осуществили с американской авиабазы Аль-Дафра, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об очередном ударе по учебному заведению в Тегеране. По его информации атаке подверглась начальная школа имени Шахида Хамедани, расположенная на площади Нилуфар в Тегеране. На опубликованном представителем МИД Ирана видео видно, как десятки мальчиков стоят в узком коридоре учебного заведения. В то же время учебные классы сильно повреждены: разбиты окна, разрушена часть пола, стен и потолка.

6 марта произошел удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не выжили 175 человек. Предварительно предполагается, что удар могли нанести вооруженные силы США. По информации газеты The New York Times, американские военные могли по ошибке атаковать школу из-за неправильного определения цели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали удары, нанесенные 6 марта, местью за атаку школы.

 
