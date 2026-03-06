Размер шрифта
Учителя, сравнившего детей с обезьянами в зоопарке, отстранили от работы

В США учитель назвал учеников обезьянами в зоопарке и был отстранен от работы
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Индиане разгорается скандал вокруг учителя пятого класса, который, по словам родителей, допустил расистское высказывание в адрес своих учеников. Педагог средней школы заявил детям, что они «ведут себя как обезьяны в зоопарке», и был отстранен от работы, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, после реплики учителя ученики сразу же направились к директору школы, а возмущенные родители подняли этот вопрос на последующем заседании школьного совета. Суперинтендант школы Декстер Саггс, который занимает этот пост последние два года и сам является афроамериканцем, заявил, что слова учителя не следует интерпретировать как расистские. Тем не менее, педагог был отстранен от работы с сохранением заработной платы на время проведения расследования.

«Он сказал, что был разочарован поведением учеников, и принес извинения без какого-либо давления со стороны администрации», — пояснил Саггс.

Несмотря на извинения, многие родители остались возмущены. Одна из матерей, работающая учителем в соседнем округе, заявила, что этот педагог и ранее позволял себе высказывания, которые можно расценить как расистские.

«Вот что он на самом деле думает о наших детях», — возмутилась женщина.

Ранее учителя отстранили от работы после обнаружения ЗППП у его ученика.

 
