Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину

РИА Новости: суд оставил в силе срок в 5 лет и 9 месяцев стендап-комику Останину

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда, назначив стендап-комику Артемию Останину (Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор, вынесенный 4 февраля, также включает штраф в размере 300 тыс. рублей и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Апелляционная жалоба, поданная как защитой, так и обвинением, привела к частичному изменению первоначального вердикта.

Прокуратура, настаивавшая на более строгом сроке в 5 лет и 11 месяцев еще на этапе первой инстанции, просила увеличить наказание Останину на два месяца. В то же время, защита комика требовала полной отмены приговора и его оправдания, подчеркивая отсутствие у Останина «преступного умысла» в его выступлениях.

Высказывания комика во время выступлений были расценены следствием как явное неуважение к обществу, оскорбление чувств верующих, а также унижение людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи выступлений были обнародованы в сети, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Мосгорсуд, рассмотрев апелляции, оставил основной срок наказания без изменений, лишь скорректировав некоторые детали приговора.

