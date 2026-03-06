Размер шрифта
Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину

РИА Новости: суд оставил в силе срок в 5 лет и 9 месяцев стендап-комику Останину
Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда, назначив стендап-комику Артемию Останину (Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор, вынесенный 4 февраля, также включает штраф в размере 300 тыс. рублей и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Апелляционная жалоба, поданная как защитой, так и обвинением, привела к частичному изменению первоначального вердикта.

Прокуратура, настаивавшая на более строгом сроке в 5 лет и 11 месяцев еще на этапе первой инстанции, просила увеличить наказание Останину на два месяца. В то же время, защита комика требовала полной отмены приговора и его оправдания, подчеркивая отсутствие у Останина «преступного умысла» в его выступлениях.

Высказывания комика во время выступлений были расценены следствием как явное неуважение к обществу, оскорбление чувств верующих, а также унижение людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи выступлений были обнародованы в сети, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Мосгорсуд, рассмотрев апелляции, оставил основной срок наказания без изменений, лишь скорректировав некоторые детали приговора.

Ранее прокурор просил семь лет колонии для блогера Маркаряна за реабилитацию нацизма.

 
