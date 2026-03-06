Ирландский журналист высмеял планы Зеленского по Ближнему Востоку

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в социальной сети X решение украинского президента Владимира Зеленского отправить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для защиты американских баз от Ирана.

«Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече», — написал журналист.

Накануне Зеленский заявил, что Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с беспилотниками и своих специалистов после запроса со стороны США. По его словам, Киев готов подключиться к защите от атак дронов в регионе, где размещены американские военные базы. По данным СМИ, украинские специалисты могут отправиться в зону конфликта уже в ближайшие дни.

3 марта украинский лидер заявил, что иранский режим пытается вовлечь в войну весь ближневосточный регион. Также Зеленский отметил, что власти Ирана «десятилетиями» разрушали «жизни соседей и всех остальных, до кого могли дотянуться».

