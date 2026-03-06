Суд лишил родительских прав сибирячку, выбросившую младенца в мусор в 30-градусный мороз

В Новосибирске суд лишил родительских прав 24-летнюю местную жительницу, которая в феврале 2024 года выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер в 30-ти градусный мороз, ребенка случайно нашел прохожий. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице 1905 года. Младенца обнаружили в мусорном баке, он чудом выжил, несмотря на критически низкую температуру. Благодаря записям с камер полиция установила личность матери — 22-летней местной жительницы. О беременности никто из близких не знал.

После родов она уехала к родителям в Колыванский район. Суд признал женщину виновной в покушении на жизнь ребенка и приговорил к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Позже состоялось заседание о лишении родительских прав. Теперь после освобождения мать не сможет воспитывать сына. Отец ребенка судьбой мальчика не интересовался.

Ранее в Прикамье младенец во время купания утонул по вине пьяной матери.