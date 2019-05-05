В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Согласно постановлению, с 5 мая руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать ему соответствующие данные.
Уточняется, что если оператор не отвечает вовремя или не может найти запрашиваемый номер, то идентификация не будет считаться пройденной.
Постановление о новых правилах идентификации пользователей в мессенджерах было подписано российским премьером Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.
Ранее в Госдуме прокомментировали запрет на анонимное использование мессенджеров.