В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

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В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.

Согласно постановлению, с 5 мая руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать ему соответствующие данные.

Уточняется, что если оператор не отвечает вовремя или не может найти запрашиваемый номер, то идентификация не будет считаться пройденной.

Постановление о новых правилах идентификации пользователей в мессенджерах было подписано российским премьером Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.

Ранее в Госдуме прокомментировали запрет на анонимное использование мессенджеров.