В Кремле высказались о сроках послания президента РФ Федеральному Собранию

Точный срок послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определен. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Президент пока не определился с точными сроками. Как только это произойдет, разумеется, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Предыдущее послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 29 февраля 2024 года, незадолго до президентских выборов.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Вопросы смогут задать, в том числе, представители СМИ из недружественных государств.

К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

