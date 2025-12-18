Трое избили петербуржца из-за замечания и скрылись на машине

В Петербурге трое избили мужчину из-за замечания о шуме и скрылись на машине

В Петербурге мужчина сделал замечание и стал жертвой избиения. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Подозреваемых в нападении поймали 18 декабря — правоохранители получили ориентировку на разыскиваемый автомобиль «Шевроле Ланос», на котором несколько дней назад скрылись участники драки во дворе на проспекте Маршала Блюхера. Нападавшие избили местного жителя после того, как тот сделал им замечание о шуме.

Автомобиль обнаружили на Индустриальном проспекте, где стражи порядка и задержали водителя с двумя пассажирами. Выяснилось, что один из мужчин судим за разбой, а другой неоднократно привлекался к административной ответственности. Всех троих доставили в отдел полиции.

