На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигурист Букин сравнил уровень организации чемпионата России и международных стартов

Фигурист Букин: организация на ЧР лучше, чем на международных турнирах
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский фигурист Иван Букин, выступающий с Александрой Степановой, провел параллель между организацией чемпионата России и крупных международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Организация лучше, чем бывает на международных стартах. Мы давно не были там, может, все изменилось, но наши этапы Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международном уровне», — рассказал Букин.

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Пара получила от судей 87,45 балла. Фигуристы начали с дорожки по средней линии на второй и третий уровни, осуществили твиззлы на четвертые, дорожку с паттерном танца выполнили на второй уровень. Закончили выступление поддержкой с вращением на четвертый уровень.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набрав 84.82 балла. Тройку лидеров по итогам ритм-танца замыкают Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 80.22 балла.

Финал соревнований в танцевальных парах состоится уже 20 декабря, когда дуэты представят произвольные танцы.

Ранее Роднина не согласилась с утверждением о деградации в фигурном катании.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами