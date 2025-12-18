Фигурист Букин сравнил уровень организации чемпионата России и международных стартов

Фигурист Букин: организация на ЧР лучше, чем на международных турнирах

Российский фигурист Иван Букин, выступающий с Александрой Степановой, провел параллель между организацией чемпионата России и крупных международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Организация лучше, чем бывает на международных стартах. Мы давно не были там, может, все изменилось, но наши этапы Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международном уровне», — рассказал Букин.

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Пара получила от судей 87,45 балла. Фигуристы начали с дорожки по средней линии на второй и третий уровни, осуществили твиззлы на четвертые, дорожку с паттерном танца выполнили на второй уровень. Закончили выступление поддержкой с вращением на четвертый уровень.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набрав 84.82 балла. Тройку лидеров по итогам ритм-танца замыкают Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 80.22 балла.

Финал соревнований в танцевальных парах состоится уже 20 декабря, когда дуэты представят произвольные танцы.

Ранее Роднина не согласилась с утверждением о деградации в фигурном катании.