Депутат Рады заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ждет смерти Трампа
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе высказал пожелание о смерти президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Зеленский во время пресс-конференции сказал, что позиция США по членству Украины в Североатлантическом альянсе может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».

По мнению нардепа, данные слова невозможно трактовать иначе, речь идет именно о Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО и против продолжения конфликта.

«Зеленский фактически говорит о физическом устранении политических оппонентов», — подчеркнул Дмитрук.

14 декабря украинский лидер заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова». Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в данном вопросе.

Ранее Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО.

