Иностранные журналисты рассказали, какие вопросы хотят задать Путину

В преддверии прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, иностранные журналисты поделились темами, которые они намерены затронуть в своих вопросах. Об этом они рассказали в эфире «Первого канала».

«У нас еще есть время подготовиться и подумать, о чем спросить, а вопросов много. Будет ли мирное соглашение по Украине — это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, об отношениях, между президентом Путиным и президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал журналист американской телекомпании NBC Кир Симмонс.

Журналист CNN Фредерик Плейтген сообщил о намерении задать вопрос о переговорном процессе и узнать требования России для урегулирования украинского конфликта.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая пресс-конференцию и прямую линию с президентом, состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для программы, стартовавший 4 декабря, будет продолжаться до окончания эфира. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой поступающих обращений занимается GigaChat.

