«Не хватает россиян на стартах»: Клебо об отстранении России от международных турниров

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами. Его слова передает Skirious Problems.

«Мне кажется, в СМИ меня немного неправильно понимают — будто бы я праздновал то, что им не разрешили участвовать в Олимпиаде. Это совершенно не так. Если говорить исключительно о спортивной составляющей, я бы очень хотел, чтобы они были здесь, и я бы с удовольствием соревновался с ними, потому что знаю, насколько они сильны», — заявил Клебо.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо показал худшее выступление за 10 лет.