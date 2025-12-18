На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хватает россиян на стартах»: Клебо об отстранении России от международных турниров

Норвежский лыжник Клебо заявил, что ему мне не хватает россиян на стартах
Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами. Его слова передает Skirious Problems.

«Мне кажется, в СМИ меня немного неправильно понимают — будто бы я праздновал то, что им не разрешили участвовать в Олимпиаде. Это совершенно не так. Если говорить исключительно о спортивной составляющей, я бы очень хотел, чтобы они были здесь, и я бы с удовольствием соревновался с ними, потому что знаю, насколько они сильны», — заявил Клебо.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо показал худшее выступление за 10 лет.

