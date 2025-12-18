На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вологодской области закрылось большинство алкомаркетов

В Вологодской области почти 80% алкомаркетов закрылись или сменили формат
true
true
true
close
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2025 года около 80% специализированных алкогольных магазинов (478 из 610) были вынуждены закрыться или трансформировать свой бизнес. Губернатор Георгий Филимонов сообщил в Telegram-канале, что это привело к снижению объема реализации алкоголя в алкомаркетах на 34,6%, а в целом по области – на 16,9%.

«В регионе работало 610 алкомаркетов. На сегодняшний день 478 магазинов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат. Отдельно отмечу — все 63 магазина «Красное и Белое», расположенные на территории области, еще летом были лишены лицензии на продажу крепкого алкоголя. В начале декабря вывески этой сети алкомаркетов полностью демонтированы», – написал Филимонов.

Из 125 «наливаек» 67 были закрыты, а 58 точек в Вологде и Череповце остаются под пристальным контролем.

«Согласно данным ЕГАИС, потребление алкоголя в Вологодской области в текущем году уменьшилось на 1,24 литра на душу населения», – подчеркнул глава региона.

Положительные изменения коснулись и здоровья населения: случаи алкогольных психозов сократились на 17,2%, число вызовов скорой помощи из-за алкогольной интоксикации уменьшилось на 17,7%, вызовы к лицам с признаками опьянения сократились на 13,1%, а смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, упала на 8,2%. Кроме того, число ДТП по вине нетрезвых водителей уменьшилось на 10% (до 446), а количество пострадавших в этих авариях снизилось на 18% (до 183 человек), добавил губернатор.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами