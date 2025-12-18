Спецпосланник Трампа обсудит с Катаром, Египтом и Турцией новый этап соглашения по Газе

Axios: Уиткофф обсудит с Катаром, Египтом и Турцией новый этап соглашения по Газе

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в Майами обсудит с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции реализацию следующего этапа мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Во встрече примут участие премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

