Сборная России по муайтай выступит на Первенстве мира с флагом и гимном

Сборная России по муайтай выступит на Первенстве мира 2026 года с национальным флагом и гимном. Об этом стало известно после подтверждения Международной федерации муайтай (IFMA), которая одной из первых поддержала инициативу Исполкома Международного олимпийского комитета.

МОК отменил все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — сказал министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Россияне в последний раз выступали с флагом и гимном на Первенстве мира в 2019 году. Спустя семь лет символика страны официально возвращается на главный мировой юниорский турнир по муайтай.

«Муайтай — вид спорта, который признан Международным олимпийским комитетом. Тем ценнее тот факт, что российские спортсмены все эти годы продолжали свое выступление на международной арене, а на последнем чемпионате Европы в Афинах наша сборная уже билась с национальной символикой и под эмблемой Федерации муайтай России», — сказал президент Федерации муайтай России, директор Оргкомитета «Всемирные Игры Дружбы» Дмитрий Путилин на Олимпийском собрании.

Напомним, на чемпионате и Первенстве Европы в Афинах российская команда впервые с 2022 года выступила с символикой Федерации муайтай России и завоевала 84 медали — 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых, заняв первое общекомандное место.

«Благодарен всем нашим коллегам по Международной федерации. Все эти годы мы ощущали огромную поддержку от семьи IFMA. Продолжаем поступательное движение вперед и развиваем наши и без того прочные международные отношения! Мы знаем, что нам там всегда рады. И отвечаем взаимностью», — добавил Путилин.