На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сборная России по муайтай выступит на Первенстве мира с флагом и гимном

IFMA подтвердила допуск россиян к выступлению под национальной символикой
true
true
true
close
Федерация муайтай России

Сборная России по муайтай выступит на Первенстве мира 2026 года с национальным флагом и гимном. Об этом стало известно после подтверждения Международной федерации муайтай (IFMA), которая одной из первых поддержала инициативу Исполкома Международного олимпийского комитета.

МОК отменил все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — сказал министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Россияне в последний раз выступали с флагом и гимном на Первенстве мира в 2019 году. Спустя семь лет символика страны официально возвращается на главный мировой юниорский турнир по муайтай.

«Муайтай — вид спорта, который признан Международным олимпийским комитетом. Тем ценнее тот факт, что российские спортсмены все эти годы продолжали свое выступление на международной арене, а на последнем чемпионате Европы в Афинах наша сборная уже билась с национальной символикой и под эмблемой Федерации муайтай России», — сказал президент Федерации муайтай России, директор Оргкомитета «Всемирные Игры Дружбы» Дмитрий Путилин на Олимпийском собрании.

Напомним, на чемпионате и Первенстве Европы в Афинах российская команда впервые с 2022 года выступила с символикой Федерации муайтай России и завоевала 84 медали — 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых, заняв первое общекомандное место.

«Благодарен всем нашим коллегам по Международной федерации. Все эти годы мы ощущали огромную поддержку от семьи IFMA. Продолжаем поступательное движение вперед и развиваем наши и без того прочные международные отношения! Мы знаем, что нам там всегда рады. И отвечаем взаимностью», — добавил Путилин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами