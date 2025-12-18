На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученая напомнила о рисках фейерверков перед Новым годом

ПНИПУ: Эксперты напомнили о рисках фейерверков перед Новым годом
Roman Mikhailiuk/Shutterstock/FOTODOM

Неправильный запуск пиротехники в 2024 году стал причиной более чем 100 пожаров в России. В результате погибли три человека, еще около двадцати получили травмы. Об этом свидетельствуют данные МЧС России. В преддверии новогодних праздников эксперты Пермского напоминили: фейерверки и салюты остаются источником повышенной опасности, а нарушение правил их использования — главной причиной трагических инцидентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В настоящее время в России действует постановление правительства №1052, регламентирующее требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Документ определяет классы пиротехники, условия ее применения и минимальные безопасные расстояния до людей и объектов.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нины Вишневской, вся пиротехника делится на пять классов. Изделия I класса — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня — имеют минимальную опасную зону до 0,5 м и могут использоваться даже в помещениях. Пиротехника II класса (петарды, наземные фейерверки, фонтаны) допускается только на открытом воздухе и под контролем взрослых.

Более мощные изделия III и IIIа классов — салютные батареи, ракеты и фестивальные шары — требуют открытой площадки и соблюдения дистанции не менее 20–30 м, а также удаления от зданий не менее чем на 50 м. Пиротехника IV, V и Vа классов относится к профессиональной и может применяться исключительно лицензированными специалистами с разрешения властей.

Эксперт подчеркнула, что одной из ключевых мер безопасности является правильная подготовка места запуска. Площадку необходимо очистить от сухой травы, мусора, веток и других легковоспламеняющихся предметов. Зимой следует убрать и утрамбовать снег, проверив, что под ним нет пожароопасных материалов. Фейерверк должен быть надежно зафиксирован строго вертикально, а после поджигания фитиля человек обязан немедленно отойти на безопасное расстояние.

Отдельное внимание следует уделять погодным условиям. Запуск салютов запрещен при сильном ветре свыше 10–15 м/с, а также во время сильного снегопада или дождя. Даже слабый ветер может изменить траекторию полета или унести искры на десятки метров, что нередко становится причиной возгораний.

Продажа пиротехники в России запрещена лицам младше 16 лет. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей, а при причинении вреда здоровью или крупного ущерба — уголовная ответственность.

В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют световые и лазерные шоу, хлопушки с конфетти, салюты из мыльных пузырей и бенгальские огни при соблюдении простых правил. По словам экспертов, такие варианты позволяют сохранить праздничную атмосферу без риска для жизни и здоровья.

Ранее россиянам рассказали, почему сезон новогодних продаж начинается все раньше.

