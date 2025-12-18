Россиянка ударила сожителя ножом из ревности

Жительница Лермонтова получила срок за нападение с ножом на сожителя, мужчина не выжил. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

По данным следствия, причиной нападения стала ревность. 46-летняя обвиняемая поссорилась со своим сожителем и ударила его кухонным ножом в грудную клетку. На место были вызваны медики, но спасти раненого не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

