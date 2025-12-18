Режиссер «Аватара» ответил на хвастовство Мэтта Деймона об отказе от роли

Режиссер Джеймс Кэмерон ответил на хвастовство актера Мэтта Деймона об отказе от главной роли в первом «Аватаре». Его цитирует The Hollywood Reporter.

Около двух лет назад в сети появилось видео с Деймоном, утверждающим, что Кэмерон предлагал ему роль Джейка Салли в блокбастере 2009 года с гонораром в 10% от кассовых сборов фильма. Актер якобы отказался, роль досталась Сэму Уортингтону, а фильм собрал в прокате $2,9 млрд.

Кэмерон заявил, что не предлагал актеру эту роль, но обсуждал с ним сценарий и возможность сыграть в «Аватаре».

«Мы созвонились, и он сказал: «Мне нравится работать с вами в кино. Я очень уважаю вас как режиссера. [«Аватар»] звучит интригующе. Но я должен сняться в фильме о Джейсоне Борне. Выходит накладка, и поэтому, к сожалению, я вынужден отказаться». Но ему так и не предложили роль, сделки не было, мы никогда не говорили о персонаже. Это была просто проблема с доступностью артиста», — объяснил Кэмерон.

Режиссер дал понять, что не предлагал Деймону 10% от кассовых сборов.

«Мэтт, все в порядке, приятель! Ты ничего не пропустил», — посмеялся он.

Кэмерон добавил, что уважает Дэймона и считает, что отказ от участия в фильме из-за предварительных обязательств был с его стороны этичным шагом.

«Он позвонил мне лично, сказал, что не хотел, чтобы это исходило от агента — благородный парень. Я бы с удовольствием поработал с ним как-нибудь. Но этого так и не случилось», — говорит режиссер.

Накануне россияне назвали свой любимый блокбастер Стивена Спилберга.

Ранее в «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино».