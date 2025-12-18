На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На реке в Воронежской области двое детей провалились под лед, одного не спасли

В Воронежской области двое детей провалились под лед, один не выжил
В Воронежской области не спасли ребенка, провалившегося под лед. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в селе Бабяково. Мужчина во время прогулки вдоль берега внезапно услышал крики детей — оказалось, что они тонули на противоположном берегу реки Усманки. Он не смог оперативно добраться до них сам и позвал на помощь товарища, находившегося на другом берегу.

Тот смог подплыть и вытащить одного из мальчиков, однако второго ребенка спасти не удалось. Его позже обнаружили и подняли на поверхность водолазами.

До этого двое детей провалились под лед в российском хуторе, один не выжил. Позже на место прибыла бригада скорой помощи.

Ранее мальчик провалился под лед и не выжил в Оренбуржье.

