Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в ближайшее время, заявили в WikiLeaks
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на WikiLeaks.
По данным агентства, источники портала утверждают, что Ассанжа выдворят из посольства из-за коррупционного скандала вокруг президента Эквадора Ленина Морено.
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Как отмечается, Эквадор и Великобритания якобы договорились об аресте Ассанжа.
Ранее сообщалось, что Морено обвинил Ассанжа в нарушении условий предоставления убежища.