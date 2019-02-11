Аналоговое вещание отключают в семи регионах России

С понедельника, 11 февраля, в семи российских регионах прекращается передача аналогового сигнала в связи с переходом на цифровое вещание, передает РИА «Новости».

По данным агентства, первая волна перехода на «цифру» затронет жителей Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, а также Чеченской республики.

Реклама

Как отмечается, пилотным регионом стала Тверская область, где аналоговый сигнал был отключен в декабре 2018 года.

Сообщается, что с 15 апреля аналоговый сигнал прекратится еще в 20 российских регионах, а 3 июня — в остальных 57.

Ранее правительство одобрило переход на цифровое телевидение в России.