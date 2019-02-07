СМИ: Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты

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Поисковик Google начал удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещенные Роскомнадзором (РКН) сайты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника IT-компании.

В издании напомнил, что с ноября 2017 года РКН обязал поисковики удалять ссылки на сайты, которые попали в специальный реестр интернет-ресурсов. Также они должны сами подключаться к этому реестру, чтобы иметь оперативный доступ к обновляющемуся списку запрещенных сайтов. Однако, пишут «Ведомости», долгое время Google не подключался к реестру и не фильтровал результаты поиска по запросу РКН.

Ранее сообщалось, что Google оплатил наложенный РКН штраф в размере 500 тыс. руб.