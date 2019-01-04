В правительстве Германии прокомментировали хакерскую атаку

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Заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц рассказала, что в результате хакерской атаки в Германии конфиденциальные данные канцлера Ангелы Меркель и ее ведомства не были затронуты. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в правительстве страны серьезно отнеслись к этому инциденту. При этом жертвами атаки стали депутаты Европарламента, бундестага, ландтагов и политики коммунального уровня.

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«Ведомства усиленно работают над тем, чтобы расследовать все обстоятельства», — сказала Фиц.

Ранее в СМИ появилась информация, что жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.