Apple сократила прогноз по выручке из-за торговой войны Трампа

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Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук предупредил инвесторов о возможном снижении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае и других развивающихся рынках. Письмо Кука опубликовано на сайте Apple.

В письме гендиректора говорится, что Apple планировала заработать в первом квартале 2019 года от $89 до $93 млрд, однако теперь прогноз сокращен до $84 млрд. В послании инвесторам уточняется, что прогноз сократился из-за проблем с продажами смартфонов iPhone в Китае и других развивающихся рынках. Кук подчеркнул, что в компании не сумели предвидеть «масштабы» замедления экономического роста, «особенно в Китае».

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В интервью телеканалу CNBC Кук добавил, что дополнительный негативный эффект на китайскую экономику оказывают торговые споры между США и Китаем — они обострились после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о пересмотре торговой сделки с азиатской страной.

Ранее сообщалось, что суд запретил Apple продавать iPhone в Китае.