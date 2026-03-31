Школьница жестоко истязала девочку вместе с друзьями и попала под суд

В Иркутской области 17-летнюю девушку обвинили в избиении 11-летнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, несовершеннолетняя участвовала в избиении вместе с тремя другими подростками в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным kp.ru, инцидент произошел в поселке Магистральном. Школьники хватали пострадавшую за волосы, наносили удары ногами под ребра, бросали на пол и пинали. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается.

Пострадавшая попала в больницу, ее мать обратилась в полицию. Всех участников конфликта установили и доставили в отделение. Известно, что никто из них на учете не состоит.

17-летнюю школьницу обвинили в истязаниях девочки, фигурантке разбирательств избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Других троих подростков могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

