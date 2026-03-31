В ФСБ заявили о причастности агента к удару по Белгородской области

Данные, переданные украинским шпионом, стали причиной удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, не выжили люди. Об этом ТАСС заявили в ФСБ.

Как сообщает ведомство, фигурант рассказал о взаимодействии с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал информацию о предполагаемом скоплении российских военных.

До этого стало известно, что в Белгородской области задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу Киева.

По данным службы, мужчину завербовало через мессенджеры Главное управление разведки Минобороны Украины. За вознаграждение он собирал координаты российских военных и техники в одном из муниципалитетов региона. Эти данные, как сообщили в ФСБ, использовались для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело по статье о шпионаже.

В ФСБ напомнили, что максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Испании задержали украинца по подозрению в шпионаже на территории ФРГ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!